Polisi karşısında görünce yakayı ele verdi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yüksekova İlçesi'nde yaptığı çalışmalarda; Esendere - Yüksekova Karayolunda tedirgin hareketler sergileyerek seyir halinde olan araç sürücüsünü uzaktan takibe aldı.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Hakkâri Yüksekova İlçe merkezine yaklaşan araç sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan indirilen sürücünün kimlik kontrolü yaptığında herhangi bir suça karışmadığını ancak tedirgin, heyecanlı ve tutarsız beyanlarda bulundu.

POLİSİN DİKKATİ YAKALATTI

Hakkâri polisi, şüphelinin durumundan şüphelenmesi üzerine Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama kararı talep edildi. Narkotik ekipleri köpek ile araçta yaptıkları aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğu uyuşturucu maddeyi İran sınırından temin ederek Yüksekova'ca götürdüğü anlaşıldı. Hakkâri emniyetine götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.