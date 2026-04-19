Sahte polis-sahte savcı çetesi çökertildi: 11 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis, savcı ve banka personeli olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran çeteye operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin, kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak klasik "terör soruşturması" kurgusuyla mağdurları hedef aldığı belirlendi. "Kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor, adınıza para toplanıyor" şeklindeki söylemlerle güven tesis edip baskı kuran şüpheliler devamında evdeki para ve ziynet eşyalarının "inceleme" bahanesiyle kapıya gelen kişilere teslim edilmesini istedikleri tespit edildi. Banka üzerinden gönderilen paraların ise "teminat" olarak değerlendirileceği yönünde yönlendirme yapıldı. Süreç boyunca iletişimi kesmeyerek mağdurlar üzerindeki kontrolü sürdüren şüphelilerin, en az 2 kişiden doğrudan para ve ziynet eşyası aldığı, diğer mağdurlardan ise döviz ve altınlarını bozdurup kendi hesaplarına havale yapmalarını istedikleri belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.