Haberler Yaşam Haberleri Sahte polis ve savcılardan 37 milyonluk vurgun! 18 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.9.2025 11:19 Son Güncelleme: 19.9.2025 11:24

Kendilerini polis, savcı olarak tanıtan zanlılar 9 kişiden 37 milyon 550 bin lirayı dolandırdı. 24 şüphelinin yakalandığı operasyonda 18 kişi tutuklanırken, 6 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 9 mağdurdan toplamda 37 milyon 550 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğiyle birlikte yürütülen soruşturmalar kapsamında, 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

