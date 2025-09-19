Sahte polis ve savcılardan 37 milyonluk vurgun! 18 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 9 mağdurdan toplamda 37 milyon 550 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğiyle birlikte yürütülen soruşturmalar kapsamında, 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.