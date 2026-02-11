Sahte polis yalanıyla dev vurgun: Yaşlı çifti böyle dolandırdılar! "5 milyon 200 bin TL'yi ellerimle teslim ettim"

"'GİZLİ POLİSİZ, ÇOCUĞUNA SÖYLEME, KİMSEYE DUYURMA' DEDİLER"

Yaşananları anlatan Kazım Kınık, "Dolandırıcılar telefonla aradılar; benim kimlik numaramı, bütün geçmiş ailemin hepsinin isimlerini, çocuğumu, kız kardeşlerimi, annemi, babamı, ölenimi, sağ olanımı, bütün hanımın tarafının kardeşlerini, annesini, babasını tümünün isimlerini söylediler. "Şu bankalarda senin alakan var mı" dediler. "Yok" dedim. Ben de ziynet olduğunu, para olduğunu söyleyip, "Seni biz emniyetini alabilmemiz için. Diyarbakır'da yakalanmışsın suçüstü, savcılık sana kâğıt getirdi, seni temize çıkarabilmemiz için. Ben, Komiser Volkan" dedi sanırım. Sonra, "Ben seni 155'ten arıyorum" dedi. "Ben senin polis olduğunu nerden bileyim" dedim. "İşte savcı ile irtibatlı" dedi, "Savcı seni tutuklayacak ama temiz olduğunu ispat etmek istiyor" dedi. "Senin ziynetin varmış. Bunları takip ediyorlar" dedi. "Senin dibindeki komşun, ev komşun. Köyden seni şikâyette bulunmuş" dedi. Hanımın fotoğrafını kimliğinin üzerine bir kadın yapıştırmışlar, onu attılar. Benim kimliğimin üzerine bir adam yapıştırmışlar, onu attılar. "Sen bunları tanıyor musun? Bunlar suçüstü yakalandı Diyarbakır'da" dediler. "Gizli polisiz, çocuğuna söyleme, kimseye duyurma" dediler. Hem benim hem eşimin telefonunu meşgul ettiler. İkimizi de bir yerlere haber vermesin diye" dedi.