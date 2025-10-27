’Sahte polis’ yalanıyla servet değerinde vurgun: Yakayı Tekirdağ’da ele verdiler!

Yalvaç ilçesine bir vatandaşı "polisiz" diyerek dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. 20 Ekim Pazartesi günü R.Ö. isimli vatandaşın 888 bin 800 TL nakit para, 6 tam, 6 yarım, 15 çeyrek ve 1 gram altınını dolandırıcılar tarafından alınması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, şüphelilerin A.E. ve T.P. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Tekirdağ'a kaçtıkları tespit edilerek düzenlenen operasyonla dolandırıcılıktan elde ettikleri mallarla birlikte yakalandıkları bildirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE MAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda yaklaşık 42 bin TL nakit para, 1 tam, 4 yarım, 11 çeyrek ve 1 gram altın, suçtan elde edilen gelirle alınan 2 cep telefonu, 3 spor motosiklet, 2 kask ve 1 kask kamerası ele geçirilerek Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edildiği belirlenen bir motosikletin daha bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadelerinin ardından 25 Ekim Cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.