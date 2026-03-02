Sahte polis yaşlı kadının 750 bin liralık altını aldı

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan emekli N.Ş.'yi (69) telefonla arayan kişi, kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermen gerekiyor. Operasyonun ardından iade edilecek" dedi. Bunun üzerine N.Ş., eve gelen Eren D.'ye (20) 4 tüm, 10 çeyrek, 4 gram altın ile 30 gram altın künye, 6 altın yüzüğü verdi. Eren D., birlikte geldiği Özgür K.'nin (20) kullandığı motosikletle bölgeden ayrıldı. N.Ş. kendisini arayan numarayı bir süre sonra aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan N.Ş. polise giderek şikayetçi oldu.

KAMERAYA TAKILDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin aldıkları altınlarla birlikte Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bekleyen Alaaddin Y.'nin (32) taksisine bindiğini tespit etti. Altınların bırakıldığı taksinin daha sonra bölgeden ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Eren D. ile Özgür K.'nin, olayın ardından Kozan ilçesine gittikleri saptandı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis Eren D. ile Özgür K.'yi Kozan, taksici Alaaddin Y.'yi ise Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen Eren D., ifadesinde, kendisinden istenen altınları aldıktan sonra taksiciye teslim ettiğini, dolandırıcılıkla bir alakasının olmadığını öne sürdü. Alaaddin Y. ise "Ben taksiciyim. Çağrı yapılınca müşteriyi almak için o bölgeye gittim. Tanımadığım müşteri yolculuktan vazgeçince, araçtan indirdim. Olayla bir ilgim yok" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren D., Özgür K. ve Alaaddin Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.