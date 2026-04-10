Sahte profillerle 37 milyonluk vurgun: “Tayini çıktı” yalanıyla vatandaşı soyan çeteye darbe!

Dolandırıcılar "tayini çıkmış asker, polis" yalanıyla sanal platformlarda onlarca kişiyi tuzağa düşürdü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin kullandığı banka hesaplarına 37 milyon TL para girişinin olduğu tespit edildi. Mağdurlar dolandırıldıklarını eşyalar gelmeyince anladı. Sosyal medya ve ikinci el satış platformlarında açtıkları sahte profiller üzerinden verdikleri "ikinci el eşya ilanları" sayesinde mağdurlarla irtibata geçen şüpheliler, kendilerini tayini çıkmış asker ya da polis diye tanıttı. Bu sayede kendileriyle irtibata geçenlerin güvenini kazanan şüpheliler, fiyat üzerinde anlaşma sağladıkları mağdurlarla eşyaları gönderecekleri sözde dolmuş ve otobüslerin plakalarını ve şoförlerinin iletişim bilgilerini paylaşarak bu güveni artırdılar. Satın aldıklarını düşündükleri eşyaları kendilerine ulaştıracak olan şoförlerle konuştuklarına inanan mağdurlar, anlaştıkları tutarları şüphelilerin hesaplarına gönderdi. Eşyaların yolda olduğuna inanan mağdurlar, parayı gönderdi… Ancak ne eşya geldi ne de muhatap bulabildiler.



10 KİŞİ TUTUKLANDI

Alıcıların şikayetleri üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullanımlarında bulunan hatlar ile ilgili CMK 135. maddesi gereğince iletişim dinlemesi tedbiri uygulandı. Şüphelilerin, 21 mağdurdan 234 bin 750 TL maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7 Nisan'da Antalya, Batman, İstanbul ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet arama işlemlerinde 20 adet cep telefonu ve 21 adet sim kart tespit edilerek, bunlara el konuldu. Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu neticesinde şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.