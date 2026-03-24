“Sahte Randevu” tuzağı: 14 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kadınların internet üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle ilan verdikleri, buluşma için gelen erkeklerin kapıdan içeri girmesiyle birlikte organize şekilde hareket eden diğer şüphelilerin devreye girerek mağdurları darp ettikleri ve para ile değerli eşyalarını zorla aldıkları belirlendi. Öte yandan, bazı olaylarda şüphelilerin eylemlerinin yalnızca 'yağma' suçu ile sınırlı kalmadığı; cinsel birliktelik izlenimi oluşturarak mağdurlardan para aldıkları, ancak herhangi bir hizmet sunmadan ortadan kayboldukları ve bu yöntemle 'dolandırıcılık' suçunu da işledikleri tespit edildi.

20 OLAY, 23 ŞÜPHELİ

Yapılan teknik takip ve iletişim dinlemeleri sonucunda toplam 20 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında ise gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam ediliyor.