Sahte rapor çetesi çökertildi

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Kırklareli merkezli 12 ilde sahte engelli raporu düzenleyip kamuyu 100 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı. Örgüt üyelerinin 'joker hasta' yöntemi kullanarak, gerçek hastaların kan, idrar örneklerini kullanıp rapor başına 150 bin lira aldıkları tespit edildi. Çalışmada, şüpheliler arasında 2 doktor ve 3 tıbbi sekreterin rüşvet aldığı, 1 öğretmenin de sahte raporla atamasının yapıldığı belirlendi. Sahte rapor alanların aralarında; ÖTV'siz araç alımı yapanların, haksız emekli olup engelli aylığı bağlatanların bulunduğu, kamunun yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi.