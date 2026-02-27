Sahte sacvı ve polisten 2 milyonluk vurgun: Dolandırıcıları aç gözlülükleri ele verdi!

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

25 Şubat günü saat 10.30 sıralarında M.S. isimli vatandaş, 19 Şubat'ta kendisini Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 2 milyon 500 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Şüphelilerin yeniden irtibata geçerek hesabında bulunan 800 bin TL'yi de talep ettiğini bildirmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Planlı ve koordineli çalışma kapsamında dolandırıcılık olayının gerçekleşeceği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Aynı gün saat 15.30 sıralarında müştekinin yanına gelen L.G. ve E.V. isimli şüpheliler, 800 bin TL'yi teslim aldıkları sırada suçüstü yakalandı.