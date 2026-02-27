Haberler Yaşam Haberleri Sahte sacvı ve polisten 2 milyonluk vurgun: Dolandırıcıları aç gözlülükleri ele verdi!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:55

Sahte sacvı ve polisten 2 milyonluk vurgun: Dolandırıcıları aç gözlülükleri ele verdi!

Hatay'da kendilerini Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtarak vatandaşı 2 buçuk milyon TL dolandıran ve ardından 800 bin TL daha isteyerek dolandırmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ele geçirilen sahte polis ve savcı kimliğiyse dikkat çekti.

İHA Yaşam
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana gelen "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" olayı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

25 Şubat günü saat 10.30 sıralarında M.S. isimli vatandaş, 19 Şubat'ta kendisini Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 2 milyon 500 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Şüphelilerin yeniden irtibata geçerek hesabında bulunan 800 bin TL'yi de talep ettiğini bildirmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Planlı ve koordineli çalışma kapsamında dolandırıcılık olayının gerçekleşeceği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Aynı gün saat 15.30 sıralarında müştekinin yanına gelen L.G. ve E.V. isimli şüpheliler, 800 bin TL'yi teslim aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin üst aramasında 2 adet sahte polis kimliği ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

