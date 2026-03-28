Sahte savcılar tutuklandı! Milyonlarca dolandırdılar

Nizip ilçesinde yaşayan M.G. tanımadığı bir numaradan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylemesi üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın ve mücevherleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G. ailesinin de yönlendirmesiyle polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.