Sahte savcılardan 6 milyonluk vurgun

Gaziantep'te kendilerini savcı olarak tanıttıkları M.G.'den yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve değerli eşyaları alan 2 şüpheli tutuklandı. Nizip ilçesinde yaşayan M.G., kendisini savcı olarak tanıtıp adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylemesi üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın ve mücevherleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G. ailesinin de yönlendirmesiyle polise giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.