Sahte şirket ve naylon fatura operasyonu! 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evraklarla şahıslar adına şirket kurarak bu şirketler üzerinden çek karnesi oluşturdukları, piyasadan yüksek miktarda ürün alıp gerçeğe aykırı fatura düzenledikleri ve bu şekilde şahıslar üzerinde yüksek miktarda vergi borcu biriktirdikleri iddiasıyla 14 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıkça soruşturmaya titizlikle devam ediliyor.