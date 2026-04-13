Haberler Yaşam Haberleri Sahte site ilanlarıyla 22 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:13

Sahte site ilanlarıyla 22 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek 22 milyon dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Sahte site ilanlarıyla 22 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya siteleri üzerinden ilan vererek sahte ödeme linkleriyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik 3 ay süren bir teknik ve fiziki takip yürüttü.

22 MİLYON TL'LİK KAZANÇ ELDE ETTİLER

7 şüphelinin birçok dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tespiti yapılan şahıslara yönelik Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 7'si de tutuklandı.

Sahte site ilanlarıyla 22 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı
