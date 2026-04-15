Sahte siteyle 60 bin TL’lik dolandırıcılık

Giriş Tarihi: 15.04.2026

YELİZ ERDOĞAN
ZEYNEP KIZILHAN
Pek çok farklı yöntemle vatandaşları hedef alan dolandırıcılar bu kez de kamu hizmetlerine duyulan güveni kullanıyor. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) resmi platformunun tasarım, logo ve sistem altyapısı tamamen taklit ederek sayfalar oluşturuyorlar. Kullanıcılar, bu sitelerde işlem yaptıklarını düşünürken dolandırıcıların ağına düşüyor. Avukat Gizem Gonce, "Bir müvekkilim bu yöntemle dolandırıldığını söyleyerek bize başvurdu. MHRS sistemine giriş yaptığını düşünerek sahte siteye yönlendirildiği ve ödeme işlemini gerçekleştirdiğini, ardından da hesabından 60 bin lira çekildiğini belirtti. Bankaya ve polise gerekli şikayetleri yaptık. Banka incelemelerinin ardından şüpheli işlem tutarı iade edildi" dedi.

