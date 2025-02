Sahte siteyle 745 bin lira vurgun yaptılar

Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları sahte site üzerinden internet kullanıcılarını ağlarına düşürerek dolandıran çete üyelerine yönelik operasyon yaptı. Polis, mağdurların şikâyetleri üzerine internet sitesini takibe aldı. Oluşturdukları zararlı yazılımla kullanıcılara link gönderip uygun fiyata ürün satarak 47 kişiyi dolandıran şüphelilere poliste müşteri oldu. İnternet sitesinin bağlantı trafiğini mercek altına alan polis, başta İstanbul olmak üzere Ağrı, Kilis ve Diyarbakır'dan bağlanarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin adreslerini tespit etti.

47 KİŞİYİ 745 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Kayseri polisi, İstanbul, Ağrı, Kilis ve Diyarbakır emniyetini de bilgilendirerek düğmeye bastı. 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda A.S. (26), İ.Ç.Y. (20), B.K. (33), M.T.M. (39), E.A. (22), A.T. (29) ve D.A (36) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler soruşturmanın merkezi Kayseri'ye getirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 47 kişiyi sahte internet suresiyle 745 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., İ.Ç.Y., B.K., M.T.M. ve E.A. mahkemece tutuklanırken, A.T.'ye de 'ev hapsi cezası' verildi. D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.