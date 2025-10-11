Sahte tapularla 80 milyon liralık vurgun!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri, yaklaşık 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altına aldığı şüphelilere yönelik 7 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

TAPU SENEDİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, sahte tapu ve belgelerle hazine arazilerini kiralama veya satma vaadiyle 50 kişiyi 80 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüphelinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.