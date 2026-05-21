Haberler Yaşam Haberleri Sahte "TOKİ Projesi" sitesiyle 9 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon: 14 gözaltı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:45

İstanbul’da bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri; “TOKİ Projesi” izlenimi vererek oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Toplamda 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağlayan 14 şebeke üyesi operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırılık operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van İlleri'nde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

14 GÖZALTI

Kamu kurumlarına ait olan konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturan, bu yöntemle başvuru parası aldıkları mağdurların güvenini kazanarak toplamda 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağlayan 14 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "TOKİ Projesi" izlenimi vererek oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran ve 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere ve yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

