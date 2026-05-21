Sahte "TOKİ Projesi" sitesiyle 9 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon: 14 gözaltı

14 GÖZALTI

Kamu kurumlarına ait olan konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturan, bu yöntemle başvuru parası aldıkları mağdurların güvenini kazanarak toplamda 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağlayan 14 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "TOKİ Projesi" izlenimi vererek oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran ve 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere ve yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

