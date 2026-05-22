Haberler Yaşam Haberleri Sahte TOKİ sitesiyle vurgun: 21 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 17:35

Sahte TOKİ sitesiyle vurgun: 21 şüpheli tutuklandı!

İstanbul’da, kamu kurumlarına ait “TOKİ Projesi” izlenimi verilerek oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız Yaşam
Sahte TOKİ sitesiyle vurgun: 21 şüpheli tutuklandı!
  • ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurarak vatandaşlardan "TOKİ Projesi" adı altında ödeme aldığı belirlendi. Mağdurların güvenini kazanan şüphelilerin bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da perşembe sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ceza infaz kurumunda bulunan 5 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 1 şüphelinin de daha sonra yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

21 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte TOKİ sitesiyle vurgun: 21 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA