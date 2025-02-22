Sahte UYAP tuzağıyla büyük vurgun

Yasa dışı bahis mesajı yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti. Yonca Hukuk adını kullanarak 0546******** numaralı telefondan 'Sn. Davalı evraklarınız tahkim merkezimize ulaşmıştır mağdur olmamak adına arayınız 0312******* şeklinde mesaj atarak vatandaşlara ulaştı. Ankara Batı Adliyesinin karşısında bulunan Y**** Hukuk Bürosunda görevli görevli stajyer avukat olarak tanıtan kişi, mağdurun devlet tarafından başlatılan yasadışı bahis oynama suçundan İstanbul Kartal Anadolu Adliyesinde Uzlaşma Dosyasının olduğunu belirtti. Mağdurlardan yasa dışı bahis, bahsi geçen şirketler kara para aklama ve teröre finanstan dolayı yasal yargı sürecinin olduğunu bildirerek dosyanın kapanması için 24 bin 500 TL para yatırmaları istendi.

SAHTE UYAP SİTESİ KURMUŞLAR

Bununla da kalmayan dolandırıcılar, mağdurları 'https://hukukeceza.org/' uzantılı adres üzerinden sahte tasarladıkları UYAP sitesine yönlendirdi. Sahte UYAP sitesinde de mağdurların karşısına düzmece bir gerekçeli mahkeme kararının olduğu PDF dosyası ile 'Ödenmesi Gereken Tutar: 24 bin 500 Türk Lirası, yazıları karşısına çıktı.

SAHTE GEREKÇELİ KARAR

Dolandırıcılar tarafından oluşturulan düzmece gerekçeli kararda ise, bir dosya için 24 bin 500 TL ile 98 bin TL ye kadar idari para cezasına hükmedildiği ödenmediği takdirde, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alacağı kaydedildi. Kararda, 'Bahsi geçen şahıs geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde 165.124.563.234 IP adresi üzerinden yasa dışı bahis sitesine giriş yapmış ve TC kimlik numarası üzerinden sisteme kayıt olmuştur. 'Sanığın basit yargılama usulü ile uzlaştırmaya gidilen dosyanın reddi halinde 3 yılı kesinleşmiş 7 yıla kadar uzatılan hapis istemi ile yargılamasına karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.