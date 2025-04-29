Sahte vekalet çetesine şafak baskını! 1.4 milyarlık dolandırıcılık ağı çökertildi

Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, M.F.T. isimli şahsın elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken, 38'i tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SAHTE VEKALETLE MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek iletişim kurdukları, taşınmazlarını satmaya ikna edip sahte vekâletlerle piyasa değerinin altında satış gerçekleştirdikleri, ikna edemedikleri vatandaşlar adına ise doğrudan sahte vekâletnameler düzenleyerek satış işlemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Organize suç örgütü üyeleri hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

40 EV, 3 VİLLA, 9 ARSA

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütünün dolandırıcılıkla elde ettiği 40 ev, 3 villa ve 9 arsaya el konuldu. MASAK raporuna göre ise örgütün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 476 banka hesabı, 70 taşınmaz ve 16 araca tedbir kararı uygulandı.

SİLAHLAR, SAHTE EVRAKLAR, ELEKTRONİK DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ruhsatsız av tüfekleri ve tabancaların yanı sıra çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.