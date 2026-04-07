Sahte yatırım vurgunu: 19 kişi tutuklandı!

Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:28

Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 27 şüpheliden 19’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleriyle oltalama (phishing) yöntemi kullanarak vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdiği, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde, 27 şüpheliye ait 15 banka hesabı ile 4 kripto varlık hesabında yaklaşık 3 ay içerisinde yüksek işlem hacmi bulunduğu ve suçtan gelir elde edildiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

