Sahtecilerin yeni tuzağı sosyal konut

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine son olarak “Sosyal Konut” başvurusu da eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 500 bin sosyal konut hamlesinin ardından harekete geçen dolandırıcılar kurdukları sahte sitelerle vatandaşları sosyal konut başvurusu yapıyormuş gibi göstererek dolandırmaya başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren SİBERAY vatandaşları sosyal konut tuzağına düşmemeleri için uyarıyor. SİBERAY tarafından yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlardan sahte bağlantılarla banka bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istendi.

SİBERAY açıklamasında, "Sosyal Konut tuzağına dikkat! Sahte bağlantılarla, banka bilgilerinizi çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Resmi kurumlar banka işlemlerini bu tür siteler üzerinden yapmaz. Banka bilgilerinizi isteyen bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi, kart bilgilerinizi asla paylaşmayın. Şüpheli siteleri ve mesajları yetkililere bildirin" uyarısına yer verildi.

Açıklamada, internet sitelerinin URL adresinin mutlaka kontrol edilmesi, bağlantının (https://) ile başlayıp başlamadığına bakılması gerektiği belirtilerek, "İletişim bilgileri, iptal ve iade politikalarının açıkça belirtildiğinden emin" olun denildi.

