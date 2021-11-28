Şaibeli koruma müdürü kovuldu

PERDE ARKASINDA İHALE YOLSUZLUKLARI VAR

Aslan'ın kovulmasının perde arkasında, daha önce Aslan'ın adının ihale skandallarına karışmasının da etkisi olduğu öğrenildi. Aslan'ın daha önce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Devamında da Ertaç, 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki araç ihalesini kazanmıştı.

KORUMA MÜDÜRÜNE "ÖZEL KALEM KALKANI"

Koray Aslan'ın hakkında çıkan iddiaların günümüze kadar parti içerisinde karşılık bulmamasının perde arkasında ise Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek olduğu öne sürüldü. Gödek'in kendisi gibi Çorumlu olan Aslan'ı "hemşeri kontejanı"ndan koruduğu iddia edildi. Gödek'le ilgili de CHP Genel Merkezi'ne, partilileri Kılıçdaroğlu'yla görüştürmediğine ilişkin çok sayıda şikayet mektubu iletildiği öne sürülüyor.