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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:41

Şair Bülent Parlak son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şair Bülent Parlak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası 43 yaşında hayatını kaybeden kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti.

Parlak için öğle vaktine mütakip Üsküdar Vâlide-i Cedid Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Parlak'ın kızı Yaren ve eşi Meltem Parlak ile kardeşleri Hüseyin, Cumali, Fikret Parlak tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Törene Parlak'ın ailesinin yanı sıra şair, yazar arkadaşları ile öğrencileri katıldı.

Şair arkadaşları Bülent Parlak'ın izdiham dergisinin iftarında bir çok dostuyla helalleştiğini hiçbir rahatsızlığı yokken genç yaşta hayatını kaybettiğini onun kendilerine söylediği hepimiz ölecek yaştayız yeklindeki sloganını hatırlattılar.

Şair Bülent Parlak için cenaze namazı kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şair Bülent Parlak son yolculuğuna uğurlandı
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