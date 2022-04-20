Şair Bülent Parlak son yolculuğuna uğurlandı

Şair arkadaşları Bülent Parlak'ın izdiham dergisinin iftarında bir çok dostuyla helalleştiğini hiçbir rahatsızlığı yokken genç yaşta hayatını kaybettiğini onun kendilerine söylediği hepimiz ölecek yaştayız yeklindeki sloganını hatırlattılar.