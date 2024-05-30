Şair ve yazar Mevlana İdris anısına ‘Radyo Tiyatrosu

Çocuk edebiyatının önemli kalemlerinden olan ve geçen yıl yaşamını yitiren şair ve yazar Mevlana İdris Zengin anısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk tiyatro sahnelerinde bir ilki gerçekleştirerek 'Radyo Tiyatrosu' sahneleyecek. Merhum Mevlana İdris'in yazdığı hikâyelerden "Bulut Çocuk", "Tuz" ve "Behram Geri Dön" adlı eserler tiyatroya uyarlandı. "Radyo Tiyatrosu Mevlâna İdris'ten Masallar" adlı oyun, 3 Haziran Pazartesi akşamı 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de prömiyer yapacak. Oyun, 80'li yılların "Radyo Çocuk Saati" ve "Arkası Yarın" formatının sahne üzerinde uygulanmasıyla bir ilk olacak. Oyundaki her türlü ses ve efekt canlı performans yoluyla gösterimde eşzamanlı olarak üretilecek ve seyirciler efektlerin oluşum sürecine tanıklık edecek.