‘Şairler Sultanı’ dualarla anıldı

Büyük dava adamı, yazar, şair Necip Fazıl Kısakürek vefatının 43. yılında Eyüpsultan'daki mezarı başında dualarla yâd edildi. Fikirleri ve eserleriyle nesilleri besleyen Üstat için düzenlenen program, Kaşgari Dergâhı'nda eda edilen öğle namazının ardından kabri başında devam eden törenle idrak edildi. Törene Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ile 3 torunu ve sevenleri katıldı. Mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Edebiyat ve siyaset dünyasından isimler de sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarla Üstadı yâd etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısakürek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 43'üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Medeniyetimizin fikir atlasını kelimeleriyle inşa eden, yalnızca bir şair değil, bir dava, bir duruş ve bir fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek'i vefat yıldönümünde rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Aradan geçen yıllara rağmen mısralarıyla düşünmeye, eserleriyle yol göstermeye devam eden üstadın bıraktığı güçlü miras, kültür ve edebiyat dünyamızda yaşamayı sürdürüyor. Ruhu şad olsun" ifadeleri yer aldı.