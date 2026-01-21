Şakalaştığı arkadaşını katletmişti: O cani tutuklandı!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kontrollerinde karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan ve isminin Ferhat Ozan Yıldırım olduğu öğrenilen yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.