Haberler Yaşam Haberleri Sakaltutan’da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:49

Erzincan Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

HASAN ÇAKMAK
Meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı ve takla attı. Kazada araçta bulunan Denizcan K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaşamını yitiren diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Araçta bulunan Umutcan K. ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ile yaralının kuzen oldukları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Umutcan K., ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
