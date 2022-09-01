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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:59 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:59

Sakarya Bungalov Evleri - Sakarya Sapanca Bungalov Evleri Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Sakarya, Sapanca gölü çevresinde çevrelenmiş birçok bungalov ev ve kamp alanı bulunmaktadır. Gerçekten incelendiğinde Sakarya’da bir bungalov kamp kültürü oturmuş bulunmakta. Yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sapanca bungalovları; internet üzerinden nerelerin iyi olduğu ve buraya ulaşımların nasıl olduğu konusunda araştırmaların odağı olmuştur. İnternet kullanıcıları genel olarak Sakarya Sapanca’daki bungalov evlerin nerelerde olduğunu ve buraya ulaşımın nasıl sağlanacağını araştırmaktadır. Peki Sakarya’daki bungalov evleri nerededir? Sakarya Sapanca bungalov evleri nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir?

Sakarya Bungalov Evleri - Sakarya Sapanca Bungalov Evleri Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Sapanca bungalov evleri gerçekten müthiş bir doğal güzelliğin içine kurulmuş, tatil için mükemmel bir seçenektir. Çevrenin doğal güzelliklerine ne kadar kalırsanız kalın doyamayacağınız bir ortam bulunmaktadır. Bu doğal güzelliği en güzel şekilde süsleyen ise Sapanca Gölü'dür. Peki Sapanca'ya ve bungalov evlerine ulaşım nasıldır? Yazımızda bizler de Sakarya'daki bungalov evleri nerededir, Sakarya Sapanca bungalov evleri nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz

SAKARYA BUNGALOV EVLERİ

Sakarya'da özellikle Sapanca Gölü çevresinde sayısız bungalov evler ve kamp alanları bulunmaktadır. Burası genellikle yerli ve yabancı turisti çekmekle beraber, kamp yapmayı seven kişilerin de uğrak noktası olmaktadır. Sakarya'daki bazı bungalov evlerin bulunduğu noktalar şunlardır:

  • Sapanca Dağdibi Bungalaov
  • Panorama Sapanca Bungalow
  • Sapanca Sahil Bungalow
  • Sapanca Elysian Houses
  • Rif Sapanca
  • Babil Bungalov Hotel
  • Sapanca Elite Bungalow
  • Heınz Restaurant & Bungalov
  • Sapanca Çağlayan Bungalov
  • Naturköy Sapanca
  • Sapanca MC Bungalov
  • Sapanca Narlı Bahçe Bungalow
  • Kibar Bungalow
  • Doğa Bungalow
  • Sapanca Oksijen Bungalow
  • Sapanca Gönül Sofram Bungalov
  • Merce Bungalov
  • Sapanca Köy Bungalov
  • Sapanca Atlas Bungalov
  • Sapanca Defne Bungalov
  • Sapanca Göldibi Suit Bungalov
  • Doruk Bungalow Sapanca

SAKARYA SAPANCA BUNGALOV EVLERİ

Sapanca ciddi anlamda büyük güzelliklere ev sahipliği yapan bir noktadır. Sapanca gölünde genel olarak kamp yapmak ve bungalov evlerde kalmak büyük rağbet görmektedir. Yıl içinde mevsim fark etmeksizin birçok yerli yabancı turistin odak noktalarından biridir. Bungalov evlerin neler ve nerelerde olduğu konusunda yukarıdaki listemizi inceleyebilirsiniz. Bir diğer merak edilen konu ise buralara nasıl ulaşıldığı olmuştur. Sapanca'ya kendi aracınızla, otobüsle ya da demiryolu kullanarak ulaşılabilmektedir. Özellikle Sakarya'ya ulaştıktan sonra 20 – 25 dakikalık süre içinde Sapanca'ya ulaşılabilmekledir. Araçla gelecekseniz ise en uygun yol TEM otoyolunu kullanmaktır.

  • Sakarya - Sapanca arası yaklaşık 25 kilometre ve 30 dakika kadar sürmektedir.
  • İstanbul - Sapanca arası yaklaşık 135 kilometre ve 1 saat 45 dakika sürmektedir.
  • Eskişehir - Sapanca arası yaklaşık 185 kilometre ve 2 saat 15 dakika sürmektedir.
  • Ankara - Sapanca arası yaklaşık 320 kilometre ve 3 saat sürmektedir.
  • Bursa - Sapanca arası yaklaşık 165 kilometre ve 2 saat 10 dakika sürmektedir.
  • İzmir - Sapanca arası yaklaşık 490 kilometre ve 6 saat 15 dakika sürmektedir.

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Sakarya Bungalov Evleri - Sakarya Sapanca Bungalov Evleri Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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