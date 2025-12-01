Sakarya gaz sahasında çalışacak olan Seven Vega Sarayburnu’na demirledi

Enerji kaynakları konusunda büyük atılım içerisinde olan Türkiye'de Sakarya gaz sahasında yürütülen Faz 2 çalışmalarında deniz altına boru hattı kuracak olan Seven Vega gemisi Sarayburnu'na demirledi.

Derin deniz projeleri için özel tasarlanan, gelişmiş makaralı döşeme sistemi bulunan Seven Vega gemisi Sarayburnu Limanı'ndan denize açılacak. 43 metre uzunluğundaki gemi 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek gemi, Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek. Kurulacak boru hattı Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyıp iletecek. Yılın başında tamamlanacak boru hattı 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacak. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirilecek. Böylece sahadaki toplam üretim kapasitesi günlük 20 milyon metreküpü bulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün İstanbul'dan ayrılarak Sakarya gaz sahasına gidecek olan Seven Vega'yı görev öncesi ziyaret edecek.