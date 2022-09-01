Sakarya Kamp Alanları - En iyi, Denize Sıfır Sakarya Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a olan uzaklığı 150 km olan Sakarya, şehir merkezinden uzaklaşmak istemeyen birçok tatil yapmak isteyen kişiler için en iyi tatil rotalarından birisi olmuştur. Sakarya kamp yerleri eşsiz doğası, yaylaları ve tabiat parkı ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Şehre yakın kamp alanları seviyorum diyen kişiler için, Sakarya'daki kamp alanlarını sizler için haberimizde derledik...

SAKARYA KAMP ALANLARI

Sakarya, kamp alanları açısından oldukça zengin bir şehirdir. Sakarya kamp alanları yemyeşil yaylalardan oluşmakta olup, eşsiz tabiatı ile pek çok tatil yapmak isteyen kişinin vazgeçilmez rotalarından bir tanesidir. Şehir merkezine yakınlığı sebebi ile pek çok kişi tarafından rağbet görmektedir. Peki ya Sakarya kamp alanları nerelerdir? İşte Sakarya kamp alanları;

Kırkpınar Sahili Kamp Alanı

Dikmen Yaylası Kamp Alanı

Soğucak Yaylası Kamp Alanı

Davlumbaz Yaylası Kamp Alanı

Karagöl Yaylası Kamp Alanı

Sultanpınar Yaylası Kamp Alanı

Gölkent Akgöl Kamp Alanı

Kocaali Sahili Kamp Alanı

Çiğdem Yaylası Kamp Alanı

Turnalı Yaylası Kamp Alanı

Aslanlar Gölü Kamp Alanı

Doğançay Şelalesi Kamp Alanı

Ercova Yaylası Kamp Alanı

İnönü Yaylası Kamp Alanı

EN İYİ, DENİZE SIFIR SAKARYA ÇADIR KAMP YERLERİ VE ÇADIR KURULACAK YERLER

İstanbul'a 150 km uzaklıkta olan Sakarya, eşsiz doğası, tabiat parkları, yürüyüş ve kamp alanları ile misafirlerinin kamp alanından oldukça memnun ayrılmasını sağlamaktadır. Merkeze yakınlığı sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz pek çok imkan mümkündür. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağı olan Sakarya kamp alanlarını şu şekilde örneklendirebiliriz;