Haberler Yaşam Haberleri Sakarya Kamp Alanları - En iyi, Denize Sıfır Sakarya Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:52 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:52

Sakarya Kamp Alanları - En iyi, Denize Sıfır Sakarya Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Huzur ve sakinlik arayan insanlar için doğanın içerisinde geçirilecek bir tatil, en çok tercih edilen tatil seçeneklerinden birisi olmaktadır. Sakarya kamp alanları da İstanbul’dan uzaklaşamayanlar için eşsiz doğası, yaylaları, tabiatı, yürüyüş ve kamp alanları ile görülmeye değer ve vazgeçilmez rotalardan bir tanesidir. Sakarya çadır kamp alanları, şehir merkezine yakın yerlerde kamp yapmayı sevenler için pek çok imkanı sağlayan kamp alanlarındandır. İşte; Sakarya’daki en güzel kamp alanları, denize sıfır olan Sakarya çadır kamp kurulacak yerler hakkındaki haberimiz...

Sakarya Kamp Alanları - En iyi, Denize Sıfır Sakarya Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a olan uzaklığı 150 km olan Sakarya, şehir merkezinden uzaklaşmak istemeyen birçok tatil yapmak isteyen kişiler için en iyi tatil rotalarından birisi olmuştur. Sakarya kamp yerleri eşsiz doğası, yaylaları ve tabiat parkı ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Şehre yakın kamp alanları seviyorum diyen kişiler için, Sakarya'daki kamp alanlarını sizler için haberimizde derledik...

SAKARYA KAMP ALANLARI

Sakarya, kamp alanları açısından oldukça zengin bir şehirdir. Sakarya kamp alanları yemyeşil yaylalardan oluşmakta olup, eşsiz tabiatı ile pek çok tatil yapmak isteyen kişinin vazgeçilmez rotalarından bir tanesidir. Şehir merkezine yakınlığı sebebi ile pek çok kişi tarafından rağbet görmektedir. Peki ya Sakarya kamp alanları nerelerdir? İşte Sakarya kamp alanları;

  • Kırkpınar Sahili Kamp Alanı
  • Dikmen Yaylası Kamp Alanı
  • Soğucak Yaylası Kamp Alanı
  • Davlumbaz Yaylası Kamp Alanı
  • Karagöl Yaylası Kamp Alanı
  • Sultanpınar Yaylası Kamp Alanı
  • Gölkent Akgöl Kamp Alanı
  • Kocaali Sahili Kamp Alanı
  • Çiğdem Yaylası Kamp Alanı
  • Turnalı Yaylası Kamp Alanı
  • Aslanlar Gölü Kamp Alanı
  • Doğançay Şelalesi Kamp Alanı
  • Ercova Yaylası Kamp Alanı
  • İnönü Yaylası Kamp Alanı

EN İYİ, DENİZE SIFIR SAKARYA ÇADIR KAMP YERLERİ VE ÇADIR KURULACAK YERLER

İstanbul'a 150 km uzaklıkta olan Sakarya, eşsiz doğası, tabiat parkları, yürüyüş ve kamp alanları ile misafirlerinin kamp alanından oldukça memnun ayrılmasını sağlamaktadır. Merkeze yakınlığı sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz pek çok imkan mümkündür. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağı olan Sakarya kamp alanlarını şu şekilde örneklendirebiliriz;

  • Öküzyatağı Yaylası
  • Kaymakamsuyu Yaylası Kamp Alanı
  • Kıranyurt Yaylası Kamp Alanı
  • Doğancıl Yaylası Kamp Alanı
  • Yanık Yaylası Kamp Alanı
  • Acelle Yaylası Kamp Alanı
  • Keremali Yaylası Kamp Alanı
  • Acarlar Longozu Kamp Alanı
  • Belpınar Köyü Kamp Alanı
  • Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Maden Deresi ve Şelalesi Kamp Alanı
  • Kartal Vadisi Dağ Evleri Kamp Alanı
  • Sapanca Gölü Kamp Alanı
  • Koru Kamp Alanı
  • Yongalık Kamping
  • Poyrazlar Ormaniçi Dinlenme ve Kamp Alanı
  • Kuzuluk Tabiat Parkı Kamp Alanı

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu mu?
Emeklilere müjde: Başvuru süresi uzatıldı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri bekleniyor!
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2022: ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Emekli promosyon ödemeleri bitti mi, son gün ne zaman? 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya Kamp Alanları - En iyi, Denize Sıfır Sakarya Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA