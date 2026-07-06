Sakarya merkezli 10 ilde "Altın Tatili" operasyonu: 18 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen projeli ve teknik takipli çalışma kapsamında, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp ülke genelinde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.