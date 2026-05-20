Sakarya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! Konteyner şasesindeki akılalmaz düzenek dikkat çekti: 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin araçlarında ve Çayırova'daki apartta yapılan aramalarda ise 81,49 gram metamfetamin, 40 adet ecstasy hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan yüzlerce kilitli poşet, eldiven, ambalaj lastiği ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İzmit'te bir arazide yapılan aramada konteyner şasesi içerisine taşların arkasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 alt torbacı ile 3 üst torbacı olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör