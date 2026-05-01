Sakarya Nehri’nde çocuk cesedi bulundu!

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda, Irak uyruklu Ahmet İdris, bir akrabasıyla birlikte Sakarya Nehri kenarında balık tutuyordu. İddiaya göre oltaya takılan balığı sudan çıkarmak isteyen küçük çocuk, beline ip bağlayarak nehre indi. Nehrin güçlü akıntısı, İdris'in beline bağladığı ipi kopardı. Akıntıya kapılan çocuk kısa süre içerisinde gözden kayboldu.



Olayın ardından yanında bulunan akrabası, durumu bildirmek için o sırada iş yerinde çalışan İdris'in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 10 yaşındaki Ahmet İdris'i bulmak için nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamazken, 21 Nisan'da meydana gelen olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 11. gününde acı bir gelişme yaşandı. Ekiplerin 11 gündür sürdürdüğü yoğun çalışmaları sonucunda nehirde bir çocuk cesedine ulaşıldı.