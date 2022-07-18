Haberler Yaşam Haberleri Sakarya Üniversitesi taban puanları 2022: Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:47

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2022: Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Sakarya Üniversitesi taban puanları 2022.

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2022: Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sakarya Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 140+4
150+4
140+4
130+4		 144
154
144
134		 15.215
13.500
12.161
11.000		 442,73881
503,65392
485,20337
482,41815
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 28.947
27.900
25.200
24.000		 419,25688
482,36733
458,63566
450,43834
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 51.458
55.900
60.810
68.500		 390,52979
448,38186
405,05438
376,99809
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 58.340
71.700

 382,82015
430,29567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
90+3
100+3
110+3		 93
93
103
113		 67.659
71.600
84.367
98.900		 372,99872
430,44503
376,58249
343,09595
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 80.749
77.500
76.725
75.500		 360,10724
423,60735
385,29758
368,25067
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 86.515
88.900
98.353
90.700		 354,78424
411,18889
362,11465
351,24499
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 89.884
84.400
97.115
105.000		 351,76577
416,05015
363,32493
337,34783
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 114.729
105.000
115.075
111.000		 331,30899
394,39506
346,83721
331,83545
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 120.027
110.000
126.359
124.000		 327,40690
389,23034
337,77417
321,96629
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
62
57
57		 133.505
149.000
172.621
166.000		 317,99881
356,66328
308,26373
295,23567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
110+3
110+3
120+3		 103
113
113
123		 134.188
119.000
118.775
103.000		 317,55458
381,48062
343,72066
339,07725
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4
130+4
150+4
160+4		 134
134
154
164		 137.552
138.000
152.983
161.000		 315,37841
365,19567
319,49259
297,79343
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 154.585
130.000
110.842
59.700		 305,02922
371,70952
350,53377
389,02265
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
100+3
110+3
120+3		 93
103
113
123		 171.665
148.000
149.732
134.000		 295,71445
357,67185
321,46944
314,41126
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 172.600
182.000
198.184
193.000		 295,22711
334,94616
295,78964
281,98666
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 209.874
214.000
225.145
227.000		 277,97860
317,69369
284,58594
268,95172
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
37		 249.530
246.000
288.789
Dolmadı		 263,02022
303,31525
263,65542
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliğ SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 253.167
240.000
250.801
225.000		 261,81601
306,00321
275,36241
269,45459
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 285.971
257.000
260.404
218.000		 251,72738
298,67816
272,20973
271,92797
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 293.841
254.000
264.263
101.000		 249,53965
299,90678
270,97412
340,41099
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 313.962
289.000
294.839
290.000		 244,12966
286,85018
261,98997
250,29103
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 324.379
324.000
346.796
379.000		 241,50401
275,25583
249,20491
231,85895
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 370.105
363.000
370.712
361.000		 229,88146
264,46983
244,12206
235,17677
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
80+2		 4
4
8
15		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 25+1
20+1
20+1
20+1		 3
21
21
16		 Dolmadı
416.000
448.816
Dolmadı		 Dolmadı
251,86610
229,19482
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 50+2
60+2
80+2
90+3		 30
61
45
93		 Dolmadı

Dolmadı
292.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,82812
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 240+6
240+6
240+6
240+6		 246
246
246
246		 43.291
17.500
26.671
29.900		 353,64680
419,70794
399,01365
384,54761
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 70+2
60+2

 72
62

 89.474
68.300

 325,26860
379,90262
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 110.596
103.000
108.986
116.000		 315,56592
362,85057
343,61898
326,13514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 114.889
144.000
171.530
189.000		 313,77310
345,16624
318,74671
299,48105
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
70+2		 82
82
62
72		 134.901
85.000
80.360
77.700		 305,87226
371,42646
358,59250
346,06938
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
40+1
40+1
 52
41
41
 265.955
281.000
330.140
 270,02363
302,47788
279,31841
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 312.201
244.000
209.422
196.000		 261,16560
312,02829
307,00595
297,37766
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 372.358
280.000
257.833
228.000		 251,32729
302,60648
294,47024
289,11524
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 427.542
398.000
363.368
373.000		 243,40679
277,95511
273,35034
260,64154
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 437.797
373.000
335.941
331.000		 242,05419
282,53278
278,23434
267,68583
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 461.189
322.000
270.039
253.000		 239,04430
292,98867
291,68353
283,07811
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 480.321
389.000
336.817
336.000		 236,65259
279,57921
278,07463
266,80464
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 483.929
471.000
499.985
565.000		 236,20556
265,71442
253,52261
236,56539
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 499.153
384.000
360.812
372.000		 234,31745
280,43748
273,79289
260,91544
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 505.623
412.000
379.676
392.000		 233,50631
275,42816
270,64580
257,77146
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 544.782
464.000
434.962
447.000		 227,71128
266,79172
262,20829
250,15812
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 562.860
504.000
504.466
562.000		 223,59712
260,76115
252,94279
236,90720
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90+3
90+3
100+3
110+3		 54
93
103
113		 Dolmadı
551.000
555.743
639.000		 Dolmadı
254,16440
246,82342
229,04697
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
110+3
62
62
43		 Dolmadı
661.000
679.327
Dolmadı		 Dolmadı
240,60046
234,00372
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 8
62
62
51		 Dolmadı
711.000
725.893
Dolmadı		 Dolmadı
235,07915
229,37578
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 15
62
62
40		 Dolmadı
713.000
776.121
Dolmadı		 Dolmadı
234,82781
223,11714
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
60+2
90+3		 5
52
62
56		 Dolmadı
617.000
666.272
Dolmadı		 Dolmadı
245,82275
235,28215
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslam İktisadı ve Finans EA 40+1


 20


 Dolmadı


 Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 28
72
82
82		 Dolmadı
577.000
550.512
643.000		 Dolmadı
250,74089
247,43085
228,64530
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 45
72
72
72		 Dolmadı
448.000
398.984
408.000		 Dolmadı
269,45676
267,56556
255,53382
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
60+2
60+2
80+2		 28
62
62
82		 Dolmadı
589.000
556.663
717.000		 Dolmadı
249,24628
246,72049
214,39834
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 45
82
93
93		 Dolmadı
535.000
515.177
574.000		 Dolmadı
256,37517
251,63475
235,68365
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50+2
50+2
50+2
 48
52
52
 Dolmadı
541.000
519.596
 Dolmadı
255,61872
251,09467
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi ve Finans EA 40+1
40+1

 6
41

 Dolmadı
823.000

 Dolmadı
224,28900
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 40+1
40+1

 34
41

 Dolmadı
563.000

 Dolmadı
252,54468
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.512
14.100
15.036
14.300		 371,11559
396,46343
399,74104
389,41088
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.548
22.600
21.621
21.700		 350,88865
383,40938
390,73578
378,99143
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 26.084
24.300
27.673
33.700		 349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 67.872
49.200
67.882
91.800		 318,92177
359,25480
356,83262
334,91288
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 86.650
58.700
57.486
47.800		 310,30603
353,26444
362,33375
356,42513
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 125.849
129.000
155.912
170.000		 296,10521
323,21060
325,23457
310,88222
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 191.180
149.000
161.978
169.000		 278,52015
316,82595
323,58164
311,13326
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 199.599
140.000
126.191
118.000		 276,62292
319,46033
333,94643
325,54540
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40+1


 41


 241.259


 268,06813
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 245.262
154.000
152.201
143.000		 267,28209
315,49165
326,25374
317,93117
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İletişim ve Tasarımı SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 246.570
212.000
237.080
256.000		 267,02120
300,74516
306,23442
292,95613
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+0


 20


 282.556


 260,51514
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 135+4
150+4
160+4
160+4		 139
154
164
164		 322.686
109.000
113.489
97.400		 254,01078
330,13445
338,12999
332,79068
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 326.887
282.000
277.920
285.000		 253,35223
286,04448
298,25040
287,89560
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 368.716
220.000
214.563
218.000		 247,21159
298,73171
310,98501
300,17720
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
103		 387.395
265.000
255.650
217.000		 244,58479
289,30463
302,55297
300,50085
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 15+0


 15


 400.725


 242,77958
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 494.931
376.000
385.418
394.000		 230,52810
269,30173
280,19902
271,57768
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 49
52
62
62		 Dolmadı
277.000
283.055
243.000		 Dolmadı
287,01142
297,32578
295,29369
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
100+3		 73
82
93
103		 Dolmadı
355.000
339.468
343.000		 Dolmadı
272,81879
287,50520
278,82121
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.016
13.300
14.878
14.500		 387,32777
408,82688
399,74520
386,97591
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2


 62


 24.052


 360,52783
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.234
38.300
43.849
40.100		 319,47645
322,93531
303,04233
289,47652
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 48.255
43.400
44.160
39.600		 285,16350
306,87755
302,04743
291,10747
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 49.250
50.900
57.735
51.800		 282,14653
284,25198
264,01894
255,25317

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2
65+2		 67
67		 301,00933
329,20654		 353.678
316.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
50+2		 62
52		 296,94937
323,37065		 377.293
343.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 286,25903
313,40309		 447.627
394.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 65+2
65+2		 67
67		 282,55705
310,16044		 474.874
412.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 276,26007
299,33359		 525.366
480.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 270,83642
279,94126		 573.011
627.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40+1
 41
 270,83377
 573.033
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
60+2		 82
62		 266,30479
281,26430		 615.792
616.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 264,59289
291,05801		 632.649
538.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Optisyenlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 263,22292
280,52390		 646.274
622.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 261,95763
287,48592		 659.433
565.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 259,63072
280,22760		 684.008
625.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 257,90470
277,68707		 702.652
646.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Optisyenlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,38664
272,89052		 742.438
689.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 245,27557
264,15825		 850.001
773.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,67913
261,38805		 926.980
802.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 231,25546
220,62539		 1.015.423
1.292.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Sakarya) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 229,42158
250,04449		 1.038.567
927.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
60+2		 82
62		 228,41976
258,01284		 1.051.337
838.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 226,31932
210,98483		 1.078.550
1.423.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
60+2		 82
62		 216,42713
229,28738		 1.210.937
1.177.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 213,87734
220,40084		 1.245.900
1.295.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 206,75345
239,04512		 1.349.670
1.056.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 199,07864
181,07142		 1.467.468
1.735.000

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