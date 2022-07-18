Sakarya Üniversitesi taban puanları 2022: Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Sakarya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sakarya Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|140+4
150+4
140+4
130+4
|144
154
144
134
|15.215
13.500
12.161
11.000
|442,73881
503,65392
485,20337
482,41815
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|28.947
27.900
25.200
24.000
|419,25688
482,36733
458,63566
450,43834
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|51.458
55.900
60.810
68.500
|390,52979
448,38186
405,05438
376,99809
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|58.340
71.700
—
—
|382,82015
430,29567
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
110+3
|93
93
103
113
|67.659
71.600
84.367
98.900
|372,99872
430,44503
376,58249
343,09595
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|80.749
77.500
76.725
75.500
|360,10724
423,60735
385,29758
368,25067
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|86.515
88.900
98.353
90.700
|354,78424
411,18889
362,11465
351,24499
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|89.884
84.400
97.115
105.000
|351,76577
416,05015
363,32493
337,34783
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|114.729
105.000
115.075
111.000
|331,30899
394,39506
346,83721
331,83545
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|120.027
110.000
126.359
124.000
|327,40690
389,23034
337,77417
321,96629
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
62
57
57
|133.505
149.000
172.621
166.000
|317,99881
356,66328
308,26373
295,23567
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
110+3
110+3
120+3
|103
113
113
123
|134.188
119.000
118.775
103.000
|317,55458
381,48062
343,72066
339,07725
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4
130+4
150+4
160+4
|134
134
154
164
|137.552
138.000
152.983
161.000
|315,37841
365,19567
319,49259
297,79343
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|154.585
130.000
110.842
59.700
|305,02922
371,70952
350,53377
389,02265
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
100+3
110+3
120+3
|93
103
113
123
|171.665
148.000
149.732
134.000
|295,71445
357,67185
321,46944
314,41126
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|172.600
182.000
198.184
193.000
|295,22711
334,94616
295,78964
281,98666
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|209.874
214.000
225.145
227.000
|277,97860
317,69369
284,58594
268,95172
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
37
|249.530
246.000
288.789
Dolmadı
|263,02022
303,31525
263,65542
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliğ
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|253.167
240.000
250.801
225.000
|261,81601
306,00321
275,36241
269,45459
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|285.971
257.000
260.404
218.000
|251,72738
298,67816
272,20973
271,92797
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|293.841
254.000
264.263
101.000
|249,53965
299,90678
270,97412
340,41099
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|313.962
289.000
294.839
290.000
|244,12966
286,85018
261,98997
250,29103
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|324.379
324.000
346.796
379.000
|241,50401
275,25583
249,20491
231,85895
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|370.105
363.000
370.712
361.000
|229,88146
264,46983
244,12206
235,17677
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
80+2
|4
4
8
15
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|25+1
20+1
20+1
20+1
|3
21
21
16
|Dolmadı
416.000
448.816
Dolmadı
|Dolmadı
251,86610
229,19482
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|50+2
60+2
80+2
90+3
|30
61
45
93
|Dolmadı
—
Dolmadı
292.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,82812
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk
|EA
|240+6
240+6
240+6
240+6
|246
246
246
246
|43.291
17.500
26.671
29.900
|353,64680
419,70794
399,01365
384,54761
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|89.474
68.300
—
—
|325,26860
379,90262
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|110.596
103.000
108.986
116.000
|315,56592
362,85057
343,61898
326,13514
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|114.889
144.000
171.530
189.000
|313,77310
345,16624
318,74671
299,48105
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
70+2
|82
82
62
72
|134.901
85.000
80.360
77.700
|305,87226
371,42646
358,59250
346,06938
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
40+1
40+1
—
|52
41
41
—
|265.955
281.000
330.140
—
|270,02363
302,47788
279,31841
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|312.201
244.000
209.422
196.000
|261,16560
312,02829
307,00595
297,37766
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|372.358
280.000
257.833
228.000
|251,32729
302,60648
294,47024
289,11524
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|427.542
398.000
363.368
373.000
|243,40679
277,95511
273,35034
260,64154
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|437.797
373.000
335.941
331.000
|242,05419
282,53278
278,23434
267,68583
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|461.189
322.000
270.039
253.000
|239,04430
292,98867
291,68353
283,07811
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|480.321
389.000
336.817
336.000
|236,65259
279,57921
278,07463
266,80464
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|483.929
471.000
499.985
565.000
|236,20556
265,71442
253,52261
236,56539
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|499.153
384.000
360.812
372.000
|234,31745
280,43748
273,79289
260,91544
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|505.623
412.000
379.676
392.000
|233,50631
275,42816
270,64580
257,77146
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|544.782
464.000
434.962
447.000
|227,71128
266,79172
262,20829
250,15812
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|562.860
504.000
504.466
562.000
|223,59712
260,76115
252,94279
236,90720
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|90+3
90+3
100+3
110+3
|54
93
103
113
|Dolmadı
551.000
555.743
639.000
|Dolmadı
254,16440
246,82342
229,04697
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
110+3
|—
62
62
43
|Dolmadı
661.000
679.327
Dolmadı
|Dolmadı
240,60046
234,00372
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|8
62
62
51
|Dolmadı
711.000
725.893
Dolmadı
|Dolmadı
235,07915
229,37578
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|15
62
62
40
|Dolmadı
713.000
776.121
Dolmadı
|Dolmadı
234,82781
223,11714
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
60+2
90+3
|5
52
62
56
|Dolmadı
617.000
666.272
Dolmadı
|Dolmadı
245,82275
235,28215
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İslam İktisadı ve Finans
|EA
|40+1
—
—
—
|20
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|28
72
82
82
|Dolmadı
577.000
550.512
643.000
|Dolmadı
250,74089
247,43085
228,64530
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|45
72
72
72
|Dolmadı
448.000
398.984
408.000
|Dolmadı
269,45676
267,56556
255,53382
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
60+2
60+2
80+2
|28
62
62
82
|Dolmadı
589.000
556.663
717.000
|Dolmadı
249,24628
246,72049
214,39834
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|45
82
93
93
|Dolmadı
535.000
515.177
574.000
|Dolmadı
256,37517
251,63475
235,68365
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|48
52
52
—
|Dolmadı
541.000
519.596
—
|Dolmadı
255,61872
251,09467
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonomi ve Finans
|EA
|40+1
40+1
—
—
|6
41
—
—
|Dolmadı
823.000
—
—
|Dolmadı
224,28900
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|40+1
40+1
—
—
|34
41
—
—
|Dolmadı
563.000
—
—
|Dolmadı
252,54468
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.512
14.100
15.036
14.300
|371,11559
396,46343
399,74104
389,41088
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.548
22.600
21.621
21.700
|350,88865
383,40938
390,73578
378,99143
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|26.084
24.300
27.673
33.700
|349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|67.872
49.200
67.882
91.800
|318,92177
359,25480
356,83262
334,91288
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|86.650
58.700
57.486
47.800
|310,30603
353,26444
362,33375
356,42513
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|125.849
129.000
155.912
170.000
|296,10521
323,21060
325,23457
310,88222
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|SÖZ
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|191.180
149.000
161.978
169.000
|278,52015
316,82595
323,58164
311,13326
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|199.599
140.000
126.191
118.000
|276,62292
319,46033
333,94643
325,54540
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|241.259
—
—
—
|268,06813
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|245.262
154.000
152.201
143.000
|267,28209
315,49165
326,25374
317,93117
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İletişim ve Tasarımı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|246.570
212.000
237.080
256.000
|267,02120
300,74516
306,23442
292,95613
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|282.556
—
—
—
|260,51514
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|135+4
150+4
160+4
160+4
|139
154
164
164
|322.686
109.000
113.489
97.400
|254,01078
330,13445
338,12999
332,79068
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|326.887
282.000
277.920
285.000
|253,35223
286,04448
298,25040
287,89560
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|368.716
220.000
214.563
218.000
|247,21159
298,73171
310,98501
300,17720
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
103
|387.395
265.000
255.650
217.000
|244,58479
289,30463
302,55297
300,50085
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|400.725
—
—
—
|242,77958
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|494.931
376.000
385.418
394.000
|230,52810
269,30173
280,19902
271,57768
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|49
52
62
62
|Dolmadı
277.000
283.055
243.000
|Dolmadı
287,01142
297,32578
295,29369
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
100+3
|73
82
93
103
|Dolmadı
355.000
339.468
343.000
|Dolmadı
272,81879
287,50520
278,82121
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.016
13.300
14.878
14.500
|387,32777
408,82688
399,74520
386,97591
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|24.052
—
—
—
|360,52783
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.234
38.300
43.849
40.100
|319,47645
322,93531
303,04233
289,47652
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|48.255
43.400
44.160
39.600
|285,16350
306,87755
302,04743
291,10747
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|49.250
50.900
57.735
51.800
|282,14653
284,25198
264,01894
255,25317
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|301,00933
329,20654
|353.678
316.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|296,94937
323,37065
|377.293
343.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|286,25903
313,40309
|447.627
394.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|282,55705
310,16044
|474.874
412.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|276,26007
299,33359
|525.366
480.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|270,83642
279,94126
|573.011
627.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|270,83377
—
|573.033
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|266,30479
281,26430
|615.792
616.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|264,59289
291,05801
|632.649
538.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|263,22292
280,52390
|646.274
622.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|261,95763
287,48592
|659.433
565.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|259,63072
280,22760
|684.008
625.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|257,90470
277,68707
|702.652
646.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Optisyenlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,38664
272,89052
|742.438
689.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|245,27557
264,15825
|850.001
773.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,67913
261,38805
|926.980
802.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|231,25546
220,62539
|1.015.423
1.292.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Sakarya) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|229,42158
250,04449
|1.038.567
927.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|228,41976
258,01284
|1.051.337
838.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|226,31932
210,98483
|1.078.550
1.423.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|216,42713
229,28738
|1.210.937
1.177.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|213,87734
220,40084
|1.245.900
1.295.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Yaşlı Bakımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|206,75345
239,04512
|1.349.670
1.056.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|199,07864
181,07142
|1.467.468
1.735.000