Sakaryabaşı eski günlerine dönüyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde bulunan ve Eskişehir’in eşsiz doğa harikalarından biri olan Sakaryabaşı’nın, yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla su tutmaya başladığını ve yeniden eski görkemli günlerine döneceğini müjdeledi.
Bu kapsamda, çalışmaları yerinde incelemek üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet bugün Sakaryabaşı Rehabilitasyon alanını ziyaret edecek.
Sakaryabaşı'nın bakımsız bırakılmasına tepki gösteren İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Eskişehir'imizin hazinesi, Sakarya Nehri'nin doğduğu o eşsiz nokta; Sakaryabaşı, ne yazık ki bir süredir bakımsızlığa ve ihmale mahkûm edilmişti. Şehrimizin değerlerini görmezden gelenlere, bu mirası korumak yerine bozulmasına seyirci kalanlara inat biz sorumluluk aldık. Her zaman söylediğimiz gibi birileri bozar, AK Parti yapar. Eskişehir'in hiçbir değerini sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Sakaryabaşı su tutmaya başladı ve en kısa sürede eski ihtişamlı günlerine dönecek inşallah. Bu güzel haberi hemşehrilerimize duyurmuş olalım. Destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, DSİ ekiplerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."