Sakarya’da 2 adrese ’sahte alkol’ operasyonu: Bidon bidon ele geçirildi!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler İlçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda N.K. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.