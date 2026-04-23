Sakarya’da 4 ilçede düğmeye basıldı! Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon: 6 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında Karasu, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde belirlenen 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 8 paket halinde satışa hazır 449 gram bonzai, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 paket halinde satışa hazır 10 gram metamfetamin, 2 paket halinde satışa hazır 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin TL nakit para, 2 adet hassas terazi ve 4 adet cep telefonuna el konuldu.