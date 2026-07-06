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Giriş Tarihi: 6.07.2026 09:58

Sakarya'da acı olay! Bungalov tesisinde havuza düştü: 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tatil için ailesiyle birlikte geldiği bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren Elva Güneş (5) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Sakarya’da acı olay! Bungalov tesisinde havuza düştü: 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ELVA HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elva Güneş'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da acı olay! Bungalov tesisinde havuza düştü: 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetti
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