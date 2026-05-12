Sakarya’da aynı gece iki havuz faciası: Başmüfettiş otelde, hamile kadın havuzda öldü

Sakarya'da aynı gece iki farklı otelde yaşanan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti. Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde havuz bölümlerinde fenalaşan iki kişinin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk olay, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan NG Güral Otel'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen 35 yaşındaki eczacı Elif Nur Olgun aniden fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden eşi ve otel görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Olgun'un bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE OLMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Elif Nur Olgun'un 13 haftalık hamile olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Elif Nur Olgun'un cenazesi, Sakarya'daki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Çankırı'ya gönderildi. Elif Nur Olgun'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çankırı Sultan Süleyman Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarı Baba Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

BİR ÖLÜM HABERİ DE ADAPAZARI'NDAN GELDİ

Öte yandan aynı gece Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelden de ölüm haberi geldi. TÜRASAŞ Başmüfettişi olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Abdulhay Tolkun, konakladığı otelin havuz bölümünde fenalaştı. Kalp krizi geçiren Tolkun için sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Tolkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdulhay Tolkun'un cenazesi, Sakarya'daki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

İki ayrı olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.