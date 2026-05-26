Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Sakarya bayram namazı saati

Sakarya bayram namazı saati Kurban Bayramı yaklaşırken yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan vakit listesiyle birlikte Sakarya'daki bayram namazı saati de netleşti. Bayramın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar açıklanan saat bilgilerini takip ediyor. 2026 yılı bayram namazı vakitleri birçok şehirde olduğu gibi Sakarya'da da ilgi görüyor.
Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.
Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekanda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.