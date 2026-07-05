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Giriş Tarihi: 5.07.2026 14:52

Sakarya'da börekçide darbedilmişti: 3 ay sonra yaşamını yitirdi!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde börek almak için girdiği iş yerinde çalışan tarafından darbedildiği iddia edilen Necmi Ertuna (76), tedavi gördüğü hastanede olaydan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Sakarya’da börekçide darbedilmişti: 3 ay sonra yaşamını yitirdi!
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Olay, 5 Nisan'da Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde börek ve poğaça almak için iş yerine giden Necmi Ertuna ile çalışan Mehmet K. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı. Yere düşen Ertuna'nın tekmelendiği de öne sürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ertuna, tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beynindeki hasar nedeniyle konuşamaz hale gelen ve yatağa bağımlı yaşayan Ertuna, taburcu edilmesinin ardından özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye devam etti. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Ertuna, gece saatlerinde fenalaştı. Beyin ölümü gerçekleşen Ertuna'nın, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da börekçide darbedilmişti: 3 ay sonra yaşamını yitirdi!
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