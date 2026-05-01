Sakarya’da bungalov dehşeti: Ortaklık kanla bitti! Kurşun yağdırdı

Olay, sabaha karşı Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Z.M. ile bungalov kiralama işi yaptığı ortağı Aykut Saban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabanca ile Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Aykut Saban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.