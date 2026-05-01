Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da bungalov dehşeti: Ortaklık kanla bitti! Kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 11:20

Sapanca’da bungalov kiralama işi yapan iki ortak arasındaki tartışma cinayetle bitti. Z.M. (40), tartıştığı ortağı Aykut Saban’ı (37) göğsünden vurarak öldürdü. İhbarla olay yerine gelen ekipler Saban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Z.M. ruhsatsız silahıyla yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, sabaha karşı Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Z.M. ile bungalov kiralama işi yaptığı ortağı Aykut Saban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabanca ile Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Aykut Saban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aykut Saban'ın cenazesi bugün Yazlık Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Şüpheli Z.M., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
