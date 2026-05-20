Sakarya’da çay ocağı görünümlü fuhuş çetesine operasyon: 4 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine yönelik 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bahse konu iş yerlerine müşteri olarak gelen özellikle yaşlı erkek şahıslara para karşılığında fuhuş amaçlı kadın ayarlandığı tespit edildi.

Çay ocağı olarak işletilen bu yerlerdeki erkek şahısların, yine şebeke tarafından fuhuş amacıyla hazırlanmış farklı ikametlere götürüldüğünün belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş yeri sahipleri ile fuhuş amaçlı kadınları yönlendirdiği tespit edilen iş yeri sahipleri Ş.Ç. (53) ve A.K. (56) ile şebeke üyeleri N.K. (48) ve Y.G. (42) isimli 2'si erkek, 2'si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahsın tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.