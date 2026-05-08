Sakarya’da çöp kamyonunun altında kalan kadının ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı!

Olay, dün sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehir Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp konteynerinden boşaltma işlemi yapan F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 Sapanca Belediyesine ait çöp kamyonu, hareket ettiği sırada yan tarafından geçen 31 yaşındaki Kübra Tiryaki'yi altına alarak ezdi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ifade vermek üzere emniyete götürülen kamyon sürücüsü F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.