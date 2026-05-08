Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da çöp kamyonunun altında kalan kadının ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 12:48

Sakarya'da çöp kamyonunun altında kalan kadının ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hareket halindeki çöp kamyonunun altında kalarak can veren 31 yaşındaki Kübra Tiryaki'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan belediye şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Sakarya’da çöp kamyonunun altında kalan kadının ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı!
  • ABONE OL

Olay, dün sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehir Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp konteynerinden boşaltma işlemi yapan F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 Sapanca Belediyesine ait çöp kamyonu, hareket ettiği sırada yan tarafından geçen 31 yaşındaki Kübra Tiryaki'yi altına alarak ezdi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ifade vermek üzere emniyete götürülen kamyon sürücüsü F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da çöp kamyonunun altında kalan kadının ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA