Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da dehşet anları: İki grup birbirine kurşun yağdırdı! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 19.05.2026 09:55

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan arbede anında 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Karaçalılık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan E.A., K.T.D., H.K.Y., B.Y., R.Y. ve A.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanenin acil bölümünde zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri çıkan tartışmalara müdahalede bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AKYAZI #SAKARYA

