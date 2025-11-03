Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da dehşet anları kamerada: Küçük çocuk köpeğin saldırısına uğradı!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 13:37

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası tarafından kurtarıldı. Korkutan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren olay, 30 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki, oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi. Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı

