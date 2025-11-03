Sakarya’da dehşet anları kamerada: Küçük çocuk köpeğin saldırısına uğradı!

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı