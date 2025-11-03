Sakarya’da dehşete düşüren olay: Cani kardeş ağabeyini döverek öldürdü!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.