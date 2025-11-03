Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da dehşete düşüren olay: Cani kardeş ağabeyini döverek öldürdü!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 12:59

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kavga ettiği kardeşi E.E. (52) tarafından dövülen Yadikar Ermen (63), yaşamını yitirdi. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.E. ile ağabeyi Yadikar Erman arasında evlerinin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yadikar Ermen, başına aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

