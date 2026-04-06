Sakarya’da dere üzerindeki asma köprü çöktü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 6.04.2026 19:03

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dere üzerinde bulunan asma köprünün çökmesi neticesinde 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir turistik tesiste derenin üzerinde bulunan asma köprüyü taşıyan çelik borunun yüzeysel aşınma sebebiyle üzerindeki ağırlığı taşıyamaması neticesinde köprü çöktü.

Köprünün çökmesi esnasında üzerinde bulunan 2 kişi, yaklaşık 2 metre yükseklikten Mahmudiye Deresi'ne düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

